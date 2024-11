Zwiększ wydajność zmywarki. W ten sposób pozbędziesz się wody z kubków

Jeśli woda zbiera się na naczyniach, może to być uciążliwe z kilku powodów. Po pierwsze, gdy najpierw wyciągasz naczynia z górnego kosza, woda często kapiąc, moczy te umieszczone na dole, co oznacza, że później każdy element trzeba jeszcze wytrzeć ręcznie. To sprawia, że zamiast oszczędzać czas, zmywarka wymaga większego zaangażowania, co przecież można uniknąć.