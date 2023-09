Kombinują z fotowoltaiką. Szereg nieprawidłowości po kontrolach

Tauron ruszył na kontrole instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Prosumenci byli odwiedzani przez kontrolerów, którzy sprawdzali, czy deklarowane dane dotyczące instalacji fotowoltaicznych zgadzały się z faktycznymi. W wyniku przeprowadzonych działań wykryto 1,6 tys. przypadków przekroczenia mocy zainstalowanej w stosunku do tej, która była zgłoszona.

Takie wykroczenie wiąże się z istotną karą. Grzywna, którą można ukarać nieuczciwego prosumenta, wynosi 1 tys. zł. Warto zaznaczyć, że zawyżanie mocy instalacji fotowoltaicznych może prowadzić do wzrostu napięcia w sieci, a co za tym idzie, do przerw w pracy instalacji w okolicy.