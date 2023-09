Masz fotowoltaikę? Ruszają kontrole

Każdy prosument planujący uruchomienie instalacji jest zobowiązany do podania operatorowi kompletu kluczowych informacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem działania. Te informacje to:

data przyłączenia mikroinstalacji,

lokalizacja tej instalacji,

typ odnawialnego źródła energii,

rodzaj magazynu energii elektrycznej,

łączna moc mikroinstalacji.