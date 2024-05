Koniec monopolu Google? OpenAI rusza z własną wyszukiwarką

Z informacji udostępnionych agencji Reuters przez "dwie osoby zaznajomione z sprawą" wynika, że premiera nowego produktu jest zaplanowana na dzień przed rozpoczęciem corocznej konferencji Google I/O. Podczas niej możemy spodziewać się pokazów nowych modeli AI, takich jak Gemini i Gemma. Odbędzie się ona we wtorek 14 maja. Według wcześniejszych raportów Bloomberg i The Information, wyszukiwarka od OpenAI zostanie częściowo zintegrowana z chatbotem ChatGPT i będzie oferować funkcję cytowania oraz współpracę z Bingiem.

Google, świadomy nadchodzącej rywalizacji, przygotowuje się do obrony swojej dominującej pozycji. Prabhakar Raghavan, który kieruje działem wyszukiwania w Google, przekazywał swojemu zespołowi, że nie można spodziewać się łatwej przyszłości. Zaznaczył również, że mimo wprowadzania na rynek nowych innowacji, ludzie wciąż polegają na Google jako na zaufanym źródle informacji, co ma kluczowe znaczenie w erze AI. Z doniesień The Verge wynika, że OpenAI próbuje przekonać pracowników Google do dołączenia do ich projektu wyszukiwarki, co świadczy o nasilającej się walce na rynku technologicznym.