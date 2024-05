Google aktualizuje Gemini 1.5 Pro. Co doda do swojego model AI?

Zgodnie z informacjami podanymi przez The Verge najnowsze uaktualnienie wyposaży model w "uszy", co umożliwi mu analizowanie załadowanych plików dźwiękowych i wyciągania z nich informacji bez potrzeby korzystania z transkryptów tekstowych. Wprowadzenie tej innowacji rozszerzy możliwości w zakresie przetwarzania danych dźwiękowych np. zapisów rozmów biznesowych czy ścieżek dźwiękowych z filmów.

Google ogłosiło również, że po raz pierwszy udostępni szerszej publiczności Gemini 1.5 Pro za pośrednictwem swojej platformy do tworzenia aplikacji AI, Vertex AI. Model ten, będący średnim rozwiązaniem w rodzinie modeli Gemini, już teraz przewyższa pod względem wydajności największy i najbardziej zaawansowany model tej serii, Gemini Ultra. Co ważne, nowy model nie wymaga już szczegółowego dostosowywania. Google uznaje to za znaczący postęp w kwestii dostępności i prostoty użytkowania technologii AI.

Google nadgania konkurencję. Sprawdź, co dodał do Chrome'a

The Verge poinformował, że Google zdecydował się na nowatorskie posunięcie. Testuje on bowiem sposób na zwiększenie aktualności odpowiedzi AI poprzez integrację ze swoją wyszukiwarką. Dzięki temu AI będzie mogło udzielać odpowiedzi zawierających najnowsze informacje. Jest to istotny krok naprzód, biorąc pod uwagę poprzednie ograniczenia w odpowiedziach modeli językowych. Świadomie unikały one np. pytań o wybory w USA w 2024 roku, był też krytykowane za generowanie historycznie niepoprawnych obrazów.