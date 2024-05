Procesory Intela mają problemy w działaniu. Firma radzi, co z tym zrobić

Na początku tego roku zaczęto zauważać problemy związane z działaniem procesorów Intel Core 13. i 14. generacji. Początkowo podejrzewano błędne konfiguracje płyt głównych, co skłoniło niektórych producentów do stworzenia nowych ustawień o nazwie "Intel Baseline Profile". Jak się jednak okazało, te ustawienia nie odpowiadały w pełni specyfikacjom zalecanym przez producenta procesorów.

Intel wskazał ponadto, że profile BIOS oznaczone jako "Intel Baseline Profile", sprawiają wrażenie stworzonych na podstawie instrukcji dotyczących zasilania, które firma przekazała swoim partnerom. Te wytyczne obejmują różne opcje zasilania dla procesorów 13. i 14. generacji serii K, dostosowane do możliwości poszczególnych płyt głównych. Intel zdecydowanie odradza jednak producentom płyt głównych stosowanie ustawień zasilania oznaczonych jako "baseline" w przypadku płyt zdolnych do osiągania wyższych wartości.

Intel wspomniał w swoim oświadczeniu, że zalecane przez niego domyślne ustawienia (Intel Default Settings) to kombinacja funkcji termicznych i energetycznych, a także zestawienie dostępnych profili dostarczania energii, dostosowanych do możliwości technicznych płyt głównych. Dlatego firma zachęca użytkowników do implementacji najwyższego dostępnego profilu dostarczania mocy, który będzie zgodny ze specyfikacją ich płyty głównej.