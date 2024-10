Koniec problemów z pożarami baterii w autach? Naukowcy mają rozwiązanie

Nowa technologia opracowana przez naukowców z LG Chem może zrewolucjonizować bezpieczeństwo akumulatorów. Innowacyjna warstwa ochronna, reagująca na temperaturę, to potencjalne rozwiązanie, które pozwoli użytkownikom aut elektrycznych cieszyć się większym spokojem i zaufaniem do swoich pojazdów.

Pożary baterii w samochodach elektrycznych, choć rzadkie, budzą duże obawy. Zwykle spowodowane są przegrzaniem akumulatorów, co może prowadzić do poważnych zagrożeń. Jednak naukowcy pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami, które mają na celu wyeliminowanie tego problemu. Firma LG Chem opracowała przełomową technologię, która pozwala na lepszą kontrolę temperatury wewnątrz akumulatorów, zmniejszając tym samym ryzyko pożarów. Czy ta innowacja rzeczywiście rozwiąże problem raz na zawsze?

Pożary aut elektrycznych - czym są spowodowane?

Pożary baterii w samochodach elektrycznych to problem, który budzi obawy użytkowników i producentów. Choć nie są one częstym zjawiskiem, ich opanowanie może być bardzo trudne. Główną przyczyną jest przegrzanie baterii litowo-jonowych, spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak błędy w produkcji, uszkodzenia mechaniczne czy awarie układu elektrycznego. Wysoka temperatura prowadzi do tzw. termicznego rozbiegu, czyli niekontrolowanego wzrostu temperatury w komórkach baterii, co może skutkować zapłonem.

Oprócz termicznego rozbiegu, pożary mogą być wywołane przez krótkie spięcia w wyniku uszkodzeń fizycznych, takich jak kolizje drogowe. W takich przypadkach dochodzi do bezpośredniego zetknięcia się anody z katodą, co prowadzi do natychmiastowego wzrostu temperatury i potencjalnego zapłonu. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest przeciążenie baterii lub błędy w systemach zarządzania energią, które nie kontrolują właściwie przepływu prądu, powodując przegrzanie poszczególnych komórek. Wszystkie te elementy razem tworzą ryzyko, które wymaga zaawansowanych rozwiązań technologicznych, aby zapobiegać pożarom.

Nowa technologia zapobiegnie pożarom?

Naukowcy opracowali nowoczesne rozwiązanie, które może znacząco zredukować ryzyko pożarów baterii w samochodach elektrycznych. Firma LG Chem, we współpracy z zespołem profesora Lee Minah, stworzyła warstwę Safety Reinforced Layer (SRL). Ten innowacyjny materiał działa jak "bezpiecznik", który reaguje na wzrost temperatury. Gdy bateria zaczyna się przegrzewać, warstwa SRL blokuje przepływ prądu, co zapobiega dalszemu wzrostowi temperatury i tym samym minimalizuje ryzyko zapłonu.

