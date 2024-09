Żywotność akumulatorów do aut elektrycznych. Ciekawy zwrot akcji

Nowe badania pokazują, że akumulatory do samochodów elektrycznych wytrzymują znacznie dłużej, niż wcześniej zakładano. Dzięki zmniejszonej degradacji, mogą działać nawet do 20 lat – dłużej niż same pojazdy! Sprawdź, co wpływa na ich żywotność i jakie są najnowsze wnioski ekspertów.