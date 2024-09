Koniec zamieszania ws. pomp ciepła? Pojawiła się jasna deklaracja

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów ZUM miała być przełomowym narzędziem do uporządkowania rynku pomp ciepła w Polsce . Inicjatywa ta została zapoczątkowana w celu eliminacji z rynku niesprawdzonych i nieefektywnych urządzeń, które zalały rynek wraz z rosnącą popularnością pomp ciepła. Okazało się jednak, że kluczowym problemem stał się certyfikat HP Keymark , wymagany do wpisania urządzeń na tę listę.

HP Keymark to europejski znak jakości, który został stworzony, aby zapewnić użytkownikom gwarancję efektywności i zgodności urządzeń z normami ekoprojektu . Producent, którego pompy ciepła nie posiadają tego certyfikatu, miał ograniczony czas na jego uzyskanie i dostarczenie odpowiednich badań laboratoryjnych. Do końca 2024 roku, produkty z tymczasowym wpisem muszą spełniać wszystkie wymogi, aby po 1 stycznia 2025 r. nie zostały usunięte z listy ZUM.

Spór wokół certyfikatu wpłynął na opóźnienia we wdrożeniu przepisów, co utrudniło konsumentom wybór urządzeń, które spełniają najwyższe standardy. Certyfikacja HP Keymark, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, stała się jednak punktem odniesienia dla kwalifikacji produktów, a producenci są zobowiązani do corocznych audytów, aby potwierdzić ich zgodność z wymaganiami.