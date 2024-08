Ważne zmiany w rachunkach za prąd. Co koniecznie warto sprawdzić na fakturze?

Standardowa lodówka zużywa około 20 kWh miesięcznie, co przy obecnej cenie 1 kWh wynoszącej około 60 groszy przekłada się na koszt około 12 złotych. Telewizor LED o przekątnej 40-50 cali może generować nawet 80 kWh zużycia miesięcznie, co oznacza wydatek rzędu 50 złotych. Nawet drobne sprzęty, jak żarówki, mogą znacząco wpływać na rachunki – klasyczna żarówka 100 W może kosztować nas około 9 złotych miesięcznie, podczas gdy energooszczędna żarówka LED 3 W to zaledwie 20-30 groszy.