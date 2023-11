Korzystasz z fotowoltaiki? Strażacy zwracają uwagę na ważny szczegół

Instalacje fotowoltaiczne, choć przydatne i ekologiczne, mogą być przyczyną pożarów, które są trudne do opanowania. To jednak nie jedyne zagrożenie dla strażaków związane z fotowoltaiką. Problemy mogą wystąpić nawet wtedy, gdy nie dochodzi do zapłonu komponentów składowych domowej elektrowni słonecznej.