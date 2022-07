Zbadali fotowoltaikę. Tyle lat pracuje bez awarii

Zgodnie ze wstępnymi wynikami badań, ponad połowa urządzeń może pracować bezawaryjnie do 15 lat. Jest to uśredniony wynik zarówno dla falowników, jak i optymalizatorów, co może wprowadzać pewne niejasności. Są to jednak całkiem inne urządzenia, których specyfika pracy znacząco różni się od siebie.