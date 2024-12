Czysta energia dla planety jest możliwa.To rozwiązanie ma to umożliwić

Energia słoneczna i energia wiatrowa mają swoje wady związane z ich niestabilnością. Z kolei tradycyjne elektrownie węglowe, gazowe i jądrowe działają na zasadzie przemiany wody w parę wodną , która następnie napędza turbiny, stabilnie produkując energię elektryczną bez większego wpływu warunków pogodowych. Gdyby dało się uniknąć potrzeby sztucznego podgrzewania wody, stworzyłoby to idealne, stabilne źródło taniej energii elektrycznej i ciepła potrzebnego do ogrzewania budynków . Islandia jest jednym z miejsc, gdzie geologia umożliwia takie rozwiązania, ale w innych regionach ciepło znajduje się znacznie głębiej.

Głębsze odwierty są korzystne, a w zastosowaniach takich jak gruntowe pompy ciepła są bardziej efektywne w zimnych warunkach w porównaniu do powietrznych pomp ciepła, ponieważ na głębokości 100 metrów temperatura jest zwykle dodatnia , co poprawia ich wydajność podczas 25-stopniowych mrozów.

Energia elektryczna ze śniegu? W Japonii to możliwe

Energia elektryczna ze śniegu? W Japonii to możliwe

Zgodnie z informacjami od Interestingengineering, problem głębokich odwiertów może pomóc rozwiązać technologia używająca mikrofal do odparowywania skał , umożliwiająca odwierty na głębokości nawet 16 kilometrów lub więcej. Najsłynniejszy odwiert na Półwyspie Kolskim w Rosji osiągnął ponad 12 kilometrów głębokości i jego stworzenie zajęło dwadzieścia lat.

Firma Quaise Energy, we współpracy z MIT (Massachusetts Institute of Technology), od 15 lat rozwija technologię wiercenia za pomocą mikrofal, które topią i odparowują skały, takie jak bazalt, co stanowi wyzwanie dla tradycyjnych wierteł. Technologia ma trudności z miękkimi skałami blisko powierzchni, dlatego połączenie tradycyjnego wiercenia z technologią mikrofalową w drugiej fazie procesu wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.