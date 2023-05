Laptop ze 100-calowym ekranem. Oto co potrafi Spacetop

Spacetop to pierwszy na świecie "laptop AR". Jego producent – Sightful – twierdzi, że to niezwykle praktyczne narzędzie do pracy zdalnej, nie tylko z domu, ale też każdego innego miejsca. Największe atuty? Zapewnia olbrzymią przestrzeń roboczą i zachowuje przy tym pełną prywatność.

Spacetop to nietypowa konstrukcja. Czym taki "laptop AR" różni się od klasycznego notebooka? Ano tym, że zamiast ekranu, producent daje nam okulary rzeczywistości rozszerzonej. Po ich założeniu oczom użytkownika ukazuje się olbrzymi ekran wirtualny, którego przekątna może sięgać nawet 100 cali. Oczywiście można go sobie podzielić na okna, aby z powodzeniem oddawać się wielozadaniowości.

Spacetop – laptop rzeczywistości rozszerzonej

Okulary pozwalają uzyskać bardzo duży ekran przy mocno ograniczonej przestrzeni, ale nie jest to ich jedyny atut. Kolejny jest taki, że rozwiązanie pozwala rzeczywiście zatroszczyć się o prywatność – w przeciwieństwie do ekranu laptopa, który na przykład może zostać podejrzany w kawiarni lub w pociągu.

Równocześnie częścią zestawu jest pełnowymiarowa klawiatura z touchpadem, zapewniająca ergonomiczne warunki do pracy. Dlatego też współzałożyciel Sightful, Tamir Berliner, mówi, że "rzeczywistość rozszerzona ma olbrzymi potencjał, który nie został jeszcze wykorzystany w codziennych zastosowaniach. Jesteśmy w idealnym momencie, by to zmienić".

Jaka jest specyfikacja Spacetopa?

Rzućmy okiem na specyfikację, która niestety nie należy do najbardziej imponujących – bliżej niż do faktycznego laptopa jest jej do smartfona czy tabletu. Jak podaje Engadget, sercem urządzenia jest mianowicie procesor Snapdragon 865, w parze z którym pracuje procesor graficzny Adreno 650. Na pokładzie mamy też 8 GB pamięci RAM oraz magazyn na dane o pojemności 256 GB.

Zestaw Spacetop © Sightful

Taka konfiguracja sprawia, że nie ma co marzyć o graniu, obróbce grafiki czy montażu wideo. Do zadań biurowych, przeglądania sieci czy przetwarzania tekstu jednak mocy obliczeniowej powinno wystarczyć.

Jeśli chodzi o łączność, to Spacetop ma dwa porty USB-C, jeden port USB A, złącze DisplayPort 1.4 oraz moduły 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Warto też wspomnieć o akumulatorze: jedno ładowanie do pełna zapewnia do 5 godzin działania, a ładowanie od 0 do 85 proc. zajmuje około dwóch godzin (przy użyciu 65-watowej ładowarki).

Zostało kilka niewiadomych

O sukcesie tego produktu w dużej mierze może zadecydować cena – to ona ubiła wiele projektów z zakresu rzeczywistości rozszerzonej lub rzeczywistości wirtualnej. Niestety na razie nie znamy cennika. Nie wiemy też, kiedy można spodziewać się rynkowej premiery – póki co można się tylko zarejestrować do programu testowego.

Wojciech Kulik, dziennikarz dobreprogramy.pl