Latające taksówki już w przyszłym roku? Kluczowe umowy podpisane

Wyobraź sobie, że możesz podróżować taksówkami latającymi, zdolnymi do pionowych startów i lądowań. Brzmi jak doskonały sposób, by unikać korków i szybko dotrzeć do celu, prawda? Może się okazać, że to nie jest tylko odległa wizja przyszłości. Archer, producent powietrznych taksówek typu eVTOL, przedstawił plan dotyczący ładowania tych nietypowych pojazdów.