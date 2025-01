Lodówka się nie domyka? Wykorzystaj ten patent i popularny kosmetyk

Lodówka, która się nie domyka, bywa problematyczna nawet wtedy, gdy nie jest przepełniona. Winowajcą często okazuje się uszczelka - element, który z czasem może tracić swoją funkcjonalność. Nieszczelności uniemożliwiają zatrzymanie ciepłego powietrza na zewnątrz, co wpływa na efektywność chłodzenia.

Defektywna uszczelka to nie tylko niedomykające się drzwi, ale także skutki finansowe i kulinarne. Mosty cieplne, które powstają w wyniku nieszczelności, zmuszają sprężarkę do intensywnej pracy, co skutkuje wyższymi rachunkami za energię. Ponadto, nieodpowiednia temperatura w lodówce przyspiesza procesy psucia jedzenia.