Lubisz robić zdjęcia smartfonem? Zachowaj bezpieczeństwo swoich danych

Fotografia mobilna zdobywa coraz większą popularność dzięki łatwości użycia smartfonów oraz szerokiemu dostępowi do aplikacji do obróbki zdjęć. Każdy użytkownik smartfona może teraz stać się fotografem. Niestety, to także otwiera drogę dla aplikacji, które mogą nadużywać dostęp do prywatnych danych.