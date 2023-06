Magazyn energii na górze Żar sukcesem. PGE omawia wyniki

PGE planuje do 2030 r. wybudować magazyny energii o łącznej mocy co najmniej 800 MW. Największy projekt ma powstać w Żarnowcu. Jego planowana moc to 205 MW. PGE EO ma zamiar uruchamiać podobne obiekty przy swoich farmach wiatrowych. Budowa licznych magazynów energii ma być konieczna ze względu na rozwój energetyki opartej o OZE. Wynika to z faktu, że produkcja energii z wiatraków czy fotowoltaiki jest zależna od warunków atmosferycznych i konieczne staje się dodatkowe stabilizowanie sieci.