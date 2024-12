Znalazłeś monetę przy swoim aucie? Możesz paść ofiarą kradzieży

Wzrost liczby kradzieży pojazdów budzi niepokój wśród kierowców . Złodzieje opracowują nowe techniki, aby przechytrzyć zabezpieczenia i wykorzystać nieuwagę właścicieli samochodów. Jednym z podstępnych sposobów jest udawanie przez złodzieja potrąconego pieszego lub potrzeba pomocy, by zmusić kierowcę do opuszczenia auta.

Metoda "na monetę" stanowi popularny trik, który złodzieje stosują na parkingach. Polega na umieszczeniu monety w klamce od strony pasażera. Kierowca, korzystając z pilota, myśli, że samochód jest bezpieczny. Niestety, moneta blokuje centralny zamek, przez co pojazd pozostaje otwarty.

Jeśli odkryjesz monetę w klamce swojego pojazdu, nie zwlekaj z podjęciem odpowiednich kroków. Powinieneś natychmiast zawiadomić policję, gdyż może to oznaczać, że złodzieje namierzyli twoje auto i planują kradzież. Szybka reakcja to klucz do ochrony swojego mienia.