Masz dość śladów palców na ekranie? Producent aut ma rozwiązanie

Ekrany dotykowe to coraz powszechniejszy element życia codziennego. Problem w tym, że ich powierzchnie są bardzo podatne na tłuste ślady. Choć dostępne są ściereczki i pianki do ich czyszczenia, nie są one rozwiązaniem idealnym. General Motors może to jednak zmienić dzięki patentowi, który został przyznany firmie przez amerykańskie biuro patentowe w lutym 2023 r. Zobacz patent tutaj.

Czerwona, zielona, niebieska i… czwarta dioda – oczyszczająca ekran

Typowe ekrany LED składają się z grup diod, które emitują czerwone, zielone i niebieskie światło, by tworzyć pełną paletę barw. Nowość w propozycji General Motors to dodanie czwartej diody do tych grup, która będzie emitować światło ultrafioletowe. Jest ono niewidzialne dla ludzkiego oka, ale skutecznie uruchamia funkcję samooczyszczania ekranu.

W tej technologii, ekran pokryty jest przezroczystą warstwą fotokatalizatora. Wykorzystuje ona tlenki metali, najpewniej dwutlenek tytanu, który znalazł już wcześniej zastosowanie w samoczyszczących panelach fotowoltaicznych.

Kiedy dwutlenek tytanu jest wystawiony na promienie ultrafioletowe, zmienia swoje właściwości. Ze stanu hydrofobowego staje się hydrofilowy, co oznacza, że przyciąga wilgoć z powietrza. Ta reakcja prowadzi do tworzenia wolnych rodników, które efektywnie rozkładają materię organiczną na powierzchni ekranu, usuwając ślady palców, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.

W przypadku paneli fotowoltaicznych lub okien dostęp do światła słonecznego (i promieniowania UV) jest obfity, ale we wnętrzach samochodów sytuacja wygląda inaczej. Dlatego inżynierowie GM zaproponowali dodatkowe diody UV, które tworzą kontrolowane środowisko. Proces samoczyszczenia może być aktywowany w dowolnym momencie – np. po włączeniu samochodu lub na żądanie.

Telefon z samoczyszczącym ekranem? To możliwe

Choć patent jest autorstwa General Motors i pierwotnie ma być używany w autach, może znaleźć zastosowanie w innych urządzeniach z ekranami dotykowymi, takich jak laptopy, telefony, tablety czy telewizory. Diody mogą być również rozmieszczone w ramce wokół wyświetlacza, czyniąc tę technologię uniwersalną.