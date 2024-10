Masz umowę w UPC i Play? Zapoznaj się z ważną zmianą w regulaminie

Play oraz UPC, znane sieci telekomunikacyjne, wprowadziły nowy punkt w regulaminie swoich usług, który może wpłynąć na codzienne korzystanie z internetu . Zgodnie z nowymi zasadami, klienci zalegający z płatnościami ryzykują odłączenie usługi . Zmiana ta dotyczy zarówno użytkowników internetu mobilnego, jak i domowego, a jej celem jest skuteczniejsze motywowanie do regularnych płatności.

Dotychczas operatorzy wysyłali przypomnienia o zaległościach, zazwyczaj poprzez wiadomość SMS, dając klientom czas na uregulowanie należności bez groźby natychmiastowego odłączenia. Teraz jednak po upływie dwóch tygodni od terminu płatności możliwe jest automatyczne zawieszenie dostępu do internetu .

Problemy klientów UPC i Play. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Nowy regulamin w Play i UPC szczególnie podkreśla wagę 14 dni – to czas, jaki mają użytkownicy na uregulowanie zaległych płatności. Po przekroczeniu tego okresu operatorzy mają prawo wyłączyć usługę. To oznacza, że osoby opóźniające się z płatnościami muszą liczyć się z tym, że po dwóch tygodniach ich dostęp do internetu zostanie zablokowany.