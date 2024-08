Play uruchomił nowe nadajniki. Sprawdź zasięg

Dodanie nowych nadajników Play w miejscowościach turystycznych to strategiczne posunięcie na okres letnich wakacji. Każda osoba, która kiedykolwiek spędzała czas w górach lub nad morzem, z pewnością spotkała się z problemem braku stabilnego zasięgu komórkowego . Podobne działania podejmuje również Orange, który przed wakacjami informował o nadajnikach w kluczowych miejscowościach turystycznych.

Interaktywne mapy zasięgu są również przydatne dla osób, które planują wykorzystać mobilny internet jako główne źródło sieci w domu. W takich przypadkach można zweryfikować odległość do nadajnika oraz oszacować obciążenie. Taka informacja pozwala podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego modemu z agregacją pasm do obsługi danej oferty oraz ustawić kierunkową antenę.

Chcąc z kolei zdecydować się na światłowód, warto sprawdzić internetową mapę łączy FTTH. Dzięki temu można sprawdzić, do jakich budynków doprowadzono infrastrukturę, przed udaniem się do danego dostawcy, by zapytać o ofertę. W ten sposób można w zaciszu domu przeanalizować, jakie łącze może być odpowiednie w danym domu lub mieszkaniu - sprawdzając, jakie są techniczne możliwości podłączenia internetu w danej lokalizacji.