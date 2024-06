Masz zwykły wiatrak? Tak stworzysz domową klimatyzację za grosze

Klimatyzacja to już standard w wielu biurach, ale nadal brakuje jej w większości budynków mieszkalnych, zwłaszcza tych starszych. W Polsce temperatury latem potrafią być bardzo wysokie, dlatego skuteczny sposób na ochłodzenie się w domu może być niezwykle cenny.

Co ciekawe, nie potrzeba wiele, aby zdecydowanie poprawić swój komfort cieplny. Jeśli masz zwykły wiatrak, to już posiadasz najważniejszy element potrzebny do skonstruowania domowej klimatyzacji. Potrzebne będą jeszcze karton i odrobina wolnego czasu, a dla bardziej zdeterminowanych - styropian.