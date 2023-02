Meble z kartonu. InPost uruchamia swój sklep internetowy

Stolik z kartonu, fotel z kartonu, a może podstawka pod laptopa z… kartonu? Dla wielbicieli ekologii znajdzie się nawet szafa na ubrania z – a jakże – kartonu. Taki pomysł na nowy biznes ma InPost, który uruchomił właśnie swój sklep internetowy. Out Of The Box, bo tak nazywa się platforma – pozwala nie tylko udekorować dom ekologicznymi meblami, ale jest miejscem, gdzie można zamówić ubrania i zabawki dla dzieci.

Wybór jest niewielki, ale zadowoli każdego fana InPostu

InPost chce zapisać się w świadomości klientów nie tylko jako firma kurierska. Paczkomaty, które wyrastają jak grzyby po deszczu przy ulicach, nie są jedynym elementem, z którym będziemy teraz kojarzyć "żółtego kuriera". Out Of The Box jest nowym sklepem internetowym InPostu, w którym można zamówić szereg produktów stawiających na ekologię i recykling. Przyjrzyjmy się całej ofercie.

Out Of The Box Shop to przede wszystkim produkty z kategorii outdoor i sport. To ich jest najwięcej, bo aż 12 w całej ofercie InPostu. Wielbiciele marki znajdą tutaj m.in. ekologiczne etui na laptopa, pojemny plecak, ale też matę do ćwiczeń, parasol lub powerbank. Nieco mniej produktów, bo 11, znalazło się z kolei w kategorii ubrania. W tym miejscu InPost stawia przede wszystkim na bluzę oversize z grafikami charakterystycznymi dla marki, ale nie brakuje również kurtek (dla dzieci i dorosłych), skarpet oraz przypinek (tzw. pinów).

Prawdziwą dbałość o ekologię widać natomiast w kategorii dom i ogród, gdzie znalazły się kartonowe meble. Pełnowymiarowe (pozwalające na korzystanie przez dorosłych) stoliki i fotele to nie jedyne, co InPost oferuje w tym miejscu. Na liście produktów możliwych do kupienia znalazła się Paczkomata (wycieraczka pod drzwi) oraz wykonana z tektury falistej szafa na ubrania. Waży zaledwie 7 kg, pozwala zawiesić nawet 30 kg ubrań i przechowywać przedmioty o łącznej masie do 10 kg na półce. Producent deklaruje, że materiał w nawet 90 proc. pochodzi z recyklingu i w każdej chwili można go przecierać wilgotną szmatką z uwagi na obecność specjalnej warstwy zabezpieczającej. To wskazuje, że kartonowe meble będzie można bez trudu pomalować na ulubiony kolor.

"Żółty kurier" zadbał też o akcesoria dla dzieci. Poza ubraniami dla najmłodszych, rodzice mogą zamówić swoim pociechom dużą kolorowankę, plecak oraz lunchbox do szkoły. Znalazły się też zabawki, a wśród nich kilka zestawów klocków: ciężarówka, paczkomat z elektrycznym samochodem dostawczym oraz najbardziej rozbudowana sortownia. Największy z nich zawiera niemal 750 klocków, których ułożenie pozwoli poznać sposób działania miejsca, dzięki któremu paczki docierają tam, dokąd powinny.

