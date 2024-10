Miękki i twardy reset telefonu. Co je różni i kiedy warto stosować?

Każdy użytkownik smartfona prędzej czy później spotyka się z problemami w działaniu urządzenia – spowolnienia, zacięcia aplikacji czy nieoczekiwane błędy. W takich sytuacjach często zastanawiamy się, co zrobić, by przywrócić telefon do prawidłowego działania. Najprostszym rozwiązaniem jest reset telefonu, czyli miękki lub twardy reset. W tym artykule wyjaśnimy, czym różnią się te dwie metody oraz kiedy warto je zastosować. Dowiesz się również, jak krok po kroku przeprowadzić reset w telefonach z Androidem oraz iPhone’ach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Twardy i miękki reset - co je różni?

Reset telefonu to proces, który ma na celu przywrócenie urządzenia do stanu fabrycznego lub rozwiązanie problemów z oprogramowaniem. W zależności od rodzaju resetu, efekty mogą być różne, dlatego warto zrozumieć, czym różni się miękki reset od twardego resetu.

Miękki reset (soft reset) to najprostsza forma restartu telefonu, która nie usuwa żadnych danych ani ustawień użytkownika. W większości przypadków miękki reset to po prostu ponowne uruchomienie urządzenia, które pomaga w przypadku zacięć systemu, spowolnień lub problemów z aplikacjami. Jest to bezpieczna opcja, nie wymaga żadnych skomplikowanych działań i nie wpływa na pamięć telefonu.

Twardy reset (hard reset) natomiast to bardziej radykalne rozwiązanie. Jego wykonanie usuwa wszystkie dane, aplikacje i ustawienia na telefonie, przywracając go do stanu fabrycznego. Twardy reset zalecany jest w sytuacjach, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo, pojawiają się poważne problemy z systemem operacyjnym, bądź telefon wymaga pełnego odświeżenia. Jest to często ostatnia deska ratunku w przypadku trudnych do rozwiązania problemów technicznych.

Jak zrobić miękki i twardy reset w smartfonach z Androidem?

Reset telefonu w urządzeniach z Androidem może być wykonany na kilka sposobów, w zależności od tego, czy chcesz przeprowadzić miękki reset czy twardy reset. Oto, jak to zrobić krok po kroku.

Miękki reset w Androidzie: Najprostszym sposobem na wykonanie miękkiego resetu jest przytrzymanie przycisku zasilania. W większości modeli smartfonów z Androidem pojawi się opcja "Uruchom ponownie" lub "Restartuj". Wybierz tę opcję, aby telefon się ponownie uruchomił. To szybka metoda, która rozwiązuje drobne problemy, takie jak spowolnienia, zacięcia aplikacji czy chwilowe błędy w działaniu systemu.

Twardy reset w Androidzie: Aby wykonać twardy reset, musisz najpierw wykonać kopię zapasową danych, ponieważ proces ten przywraca telefon do ustawień fabrycznych i usuwa wszystkie dane z pamięci urządzenia. Wejdź w Ustawienia swojego smartfona. Przejdź do sekcji System lub Ustawienia zaawansowane (w zależności od modelu). Wybierz opcję Resetowanie lub Przywracanie ustawień fabrycznych. Potwierdź decyzję, wybierając Usuń wszystkie dane lub Przywróć ustawienia fabryczne. Po zatwierdzeniu telefon uruchomi się ponownie i zostanie przywrócony do stanu fabrycznego. Pamiętaj, że po twardym resecie będziesz musiał ponownie skonfigurować telefon, tak jak przy pierwszym uruchomieniu.

Miękki i twardy reset w iPhonach - jak zrobić?

Reset telefonu w iPhonie może być wykonany zarówno w formie miękkiego resetu, jak i twardego resetu. Oto, jak przeprowadzić oba te procesy w urządzeniach z systemem iOS.

Miękki reset w iPhonie: Miękki reset, czyli ponowne uruchomienie, to szybki sposób na rozwiązanie drobnych problemów z działaniem telefonu. Aby to zrobić: Przytrzymaj przycisk zasilania oraz przycisk zmniejszania głośności (w modelach bez przycisku "Home") lub po prostu przycisk zasilania (w starszych modelach). Na ekranie pojawi się opcja "Przesuń, aby wyłączyć". Przeciągnij suwak w prawo, aby wyłączyć telefon. Po wyłączeniu przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Zobacz także Sprzedajesz swojego iPhone'a? Te kroki koniecznie musisz wykonać