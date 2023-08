Montaż klimatyzacji. Ile kosztuje i o czym pamiętać?

Ten, kto ma w domu klimatyzację, może teraz czuć się szczęściarzem. Wysokie temperatury utrudniają codzienne funkcjonowanie i nawet noce nie przynoszą wytchnienia, ponieważ te także są bardzo ciepłe. W najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy starszych, niezbyt dobrze zaizolowanych budynków. Rozgrzane od Słońca w ciągu dnia, nie mają okazji dostatecznie wychłodzić się nocą, przez co ich mieszkańcy całe dnie spędzają w zbyt wysokiej do komfortowego życia temperaturze.

Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana we właściwym miejscu. Nie powinna znajdować się zbyt blisko okien ani na przykład na ścianie sypialni, ponieważ jej praca może być hałaśliwa, przez co może dokuczać domownikom. Ponadto należy zadbać o to, aby serwisanci mieli odpowiednio łatwy dostęp do klimatyzatora.