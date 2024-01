MSI Claw to zaledwie przedsmak. Producent ma znacznie większe plany

Najbardziej interesujące w MSI Claw jest to, że firma najwyraźniej już pracuje nad następnymi modelami przenośnej konsoli , co zdradził Clifford Chun (dyrektor zarządzający ds. produktów systemowych MSI) w trakcie wywiadu dla IGN.

Oznacza to, że MSI Claw będzie nadążać za nowymi grami przez ten okres, biorąc pod uwagę rosnące wymagania gier. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać MSI Claw nawet przez "10 lat", traktując konsolę jako urządzenie do grania w starsze tytuły.

Jednak najbardziej interesujące jest to, co powiedział Clifford Chun, a mianowicie: "To (MSI Claw - przyp. red.) będzie dopiero początek naszego Claw. Planujemy wydać wersję 2, wersję 3, wersję 4 w przyszłości i to już jest w przygotowaniu". Szczegóły nie zostały ujawnione, ale można spekulować o różnych możliwościach, takich jak zmiany w wyświetlaczu czy nowy procesor od Intela. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.