Musk ma powody do radości. W jeden dzień zarobił miliardy

2 stycznia firma poinformowała, że w 2021 roku zwiększyła sprzedaż pojazdów elektrycznych do 936 tys. sztuk. Oznacza to wzrost aż o 87 proc. Wynik finansowy Tesli zaskoczył ekspertów, którzy prognozowali sprzedaż na poziomie 897 tys. egzemplarzy. Firma Muska również nie spodziewała się takiego zakończenia roku, gdyż zgodnie z jej planami dostawy miały zostać zwiększone o ok. 50 proc.