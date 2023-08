Mycie fotowoltaiki? Zostaw to robotowi

SandStorm – tak nazywa się robot do czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Robi to samodzielnie i – co ważne – nie potrzebuje do tego ani wody, ani gazu. Nie wymaga również żadnego dodatkowego źródła energii – dzięki ogniwom fotowoltaicznym na "grzbiecie" w zupełności wystarcza mu chwila nasłonecznienia. W dodatku samym czyszczeniem zajmuje się w nocy, więc nie obniża efektywności instalacji.