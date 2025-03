Nadchodzą nowe procesory. Intel kładzie nacisk na sztuczną inteligencję

Intel nieustannie pracuje nad procesorami nowej generacji, dążąc do wprowadzania coraz lepszych rozwiązań dla laptopów. W centrum uwagi znajdują się technologie oparte na sztucznej inteligencji, co wyraźnie widać w zapowiedzi najnowszej linii procesorów Core Ultra. Firma chce, aby nadchodzące układy nie tylko oferowały wyższą wydajność, ale także lepiej wykorzystywały możliwości AI, co ma znacząco poprawić komfort i efektywność pracy użytkowników.