Jak chronić swój telefon? Kompleksowy przewodnik zabezpieczeń

Krok numer jeden to ustalenie silnego hasła lub kodu PIN. To prosta, lecz skuteczna ochrona przed nieautoryzowanym dostępem. Unikaj łatwych do zgadnięcia kombinacji, na przykład daty urodzenia czy prostej sekwencji 1234. Wybierz bardziej skomplikowany kod, trudny do złamania przez osoby postronne.