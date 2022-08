Najczęstsze błędy w instalacji pompy ciepła. Te cztery popełniane są nagminnie

Podczas instalacji pompy ciepła należy upewnić się, że nie ma wycieków wokół uszczelek w miejscach, gdzie przewody czynnika chłodniczego stykają się z innymi elementami układu, w przeciwnym razie może on utracić czynnik chłodniczy. Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego jest równie szkodliwa, jak jego niedobór. Nadmiar czynnika chłodniczego może spowodować problemy z wydajnością i doprowadzić do poważnego uszkodzenia sprężarki. Wężownica parownika nie będzie gromadzić lodu, ale też nie będzie się ochładzać.

Freon i inne czynniki chłodnicze są toksyczne. Wdychane mogą odciąć niezbędny przepływ tlenu do płuc i komórek. Tylko certyfikowani i licencjonowani technicy mają wiedzę i umiejętności wymagane do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi. Oto kilka typowych oznak wycieków czynnika chłodniczego:

Po skonfigurowaniu pompa ciepła musi zapewnić hermetyczne uszczelnienie pomiędzy modułem wewnętrznym a przewodem. Pęknięte kanały mogą prowadzić do znacznego spadku ciśnienia powietrza, co może utrudnić jego cyrkulację w całym domu. Podczas pracy przy pompie ciepła kanały są zwykle naprawiane, uszczelniane, a nawet przebudowywane, aby zapewnić szczelność.

Chociaż pompa ciepła będzie działać bez odpowiedniego prześwitu, jej ogólna wydajność ucierpi. Nieodpowiedni prześwit zmusi pompę ciepła do cięższej i dłuższej pracy. W okresie letnim pompa ciepła może być zagrożona przegrzaniem. Uszkodzenia są też bardziej prawdopodobne ze względu na bliskość kurzu, gruzu i innych rzeczy, które mogą dostać się do jednostki zewnętrznej.

Jeśli pompa ciepła jest zmuszona do ciężkiej pracy, może to odbić się na jej żywotności. Aby zapobiec problemom, należy upewnić się, że pompa ciepła jest umieszczona co najmniej 60 cm od wszelkich przeszkód. Należy przyciąć wszelkie rośliny w pobliżu urządzenia i zadbać o to, aby obszar, w którym znajduje się jednostka zewnętrzna, był wolny od innych przeszkód.