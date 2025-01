Najlepsze prezenty na Dzień Babci i Dziadka – Top 5 urządzeń

Babcie i Dziadkowie rozpieszczają wnuczęta bez końca! Warto więc wynagrodzić to zaangażowanie, wręczając im wymarzony prezent z okazji ich święta. Poniżej prezentujemy sprawdzone propozycje, które znajdziecie w Media Expert.

Materiał sponsorowany przez Media Expert

A jeśli nie korzystasz jeszcze z aplikacji Media Expert - to najwyższy czas zacząć! Odkrywaj korzyści i rób zakupy jeszcze wygodniej niż do tej pory!

© materiały partnera

Telefon GÖTZE & JENSEN GFE303

Telefon Götze & Jensen GFE303 może okazać się idealnym prezentem dla Babci lub Dziadka, którzy szukają funkcjonalnego, a przy tym nieskomplikowanego w obsłudze urządzenia. Został zaprojektowany w taki sposób, aby obsługa była wygodna nawet dla osób mniej zaawansowanych technologicznie. Czytelny wyświetlacz umożliwia komfortowe przeglądanie listy kontaktów i wiadomości, natomiast duże przyciski z wyraźnymi oznaczeniami sprawiają, że wpisywanie numerów nie stanowi problemu. Producent zadbał również o głośnik o odpowiedniej mocy, dlatego rozmowy przebiegają z zachowaniem wysokiej jakości dźwięku. Telefon został wyposażony w latarkę LED, która przydaje się w sytuacjach wymagających szybkiego doświetlenia otoczenia. Funkcjonalny slot na kartę microSD pozwala zwiększyć ilość dostępnego miejsca na przechowywanie zdjęć lub plików audio, a wbudowany aparat umożliwia uchwycenie najważniejszych momentów życia, bez potrzeby sięgania po dodatkowy sprzęt.

Zobacz ten świetny telefon dla seniora <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Koc elektryczny GÖTZE & JENSEN BL583B

Koc elektryczny Götze & Jensen BL583B to propozycja dla każdego, kto ceni sobie ciepło i wygodę podczas chłodniejszych wieczorów. Jego miękka tkanina przyjemnie otula ciało, a specjalny system ogrzewania zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła na całej powierzchni koca. Możliwość regulacji temperatury umożliwia dopasowanie poziomu grzania do indywidualnych preferencji, co oznacza, że Babcia lub Dziadek sami zdecydują, jak intensywne ma być ogrzewanie w trakcie odpoczynku. Czytelny, a jednocześnie prosty w obsłudze pilot, pozwala na szybkie włączenie i wyłączenie koca oraz dostosowanie trybu grzania bez konieczności wstawania z fotela, czy łóżka. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości sprawia, że tkanina pozostaje miękka, a system grzewczy jest zabezpieczony przed przegrzaniem lub zwarciem.

Ten wyjątkowy koc elektryczny dostępny <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Rower magnetyczny HMS M8750

Rower magnetyczny HMS M8750 to doskonały wybór na prezent dla Babci lub Dziadka, którzy chcieliby zadbać o swoją kondycję i zdrowie w domowym zaciszu. Urządzenie opiera się na solidnej konstrukcji, która zapewnia stabilność podczas jazdy, nawet przy nieco bardziej energicznym pedałowaniu. Dzięki regulowanemu siodełku i możliwości dostosowania wysokości kierownicy, można w pełni spersonalizować pozycję, co ma kluczowe znaczenie dla wygody i prawidłowej postawy. System oporu magnetycznego pozwala na cichą i płynną pracę, dzięki czemu nikt z domowników nie odczuwa dyskomfortu związanego z hałasem. Wyraźny wyświetlacz pomaga śledzić podstawowe informacje takie jak prędkość, czas trwania ćwiczeń czy spalone kalorie, co może być dodatkową motywacją dla osób zorientowanych na poprawę stanu zdrowia.

Rower magnetyczny HMS znajdziesz <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Wyciskarka wolnoobrotowa GÖTZE & JENSEN SJ701T

Wyciskarka wolnoobrotowa Götze & Jensen SJ701T może stać się znakomitym prezentem dla Babci lub Dziadka, którzy cenią sobie zdrową i naturalną kuchnię. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w sposób możliwie najbardziej delikatny i efektywny pozyskiwać sok z różnego rodzaju owoców, warzyw, czy nawet ziół. Wolne obroty ślimaka sprawiają, że proces wyciskania przebiega bez nadmiernego nagrzewania, co pomaga zachować maksymalną ilość witamin, enzymów i innych cennych składników. Pojemny otwór wlotowy w znaczny sposób ułatwia przygotowywanie produktów – nie zawsze trzeba je rozdrabniać na małe kawałeczki, co oszczędza czas i pozwala skupić się na samym procesie tworzenia napojów. Wyciskarka jest przy tym łatwa w obsłudze i czyszczeniu, co jest dużym atutem dla osób nieprzepadających za długotrwałym myciem naczyń.

Koniecznie sprawdź ten model <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Frytownica beztłuszczowa HISENSE HAF1900D

Hisense HAF1900D to frytownica beztłuszczowa, która stanowi idealny prezent dla Babci lub Dziadka pragnących przygotowywać smaczne i chrupiące potrawy w zdrowszej wersji. Urządzenie korzysta z cyrkulacji gorącego powietrza, dzięki czemu umożliwia uzyskanie złocistej skórki na frytkach, kotletach czy pieczonych warzywach, bez konieczności dodawania dużej ilości oleju. Prosty panel sterujący z wyraźnym ekranem pozwala na intuicyjne ustawienie temperatury i czasu przyrządzania posiłku, a dodatkowa funkcja taka jak automatyczne wyłączanie po zakończeniu cyklu, ułatwia bezpieczne korzystanie z urządzenia. Szczelna komora zapobiega rozprzestrzenianiu się nadmiernych zapachów w kuchni, co bywa ważne w mniejszych pomieszczeniach.

Ta świetna frytkownica od HISENSE dostępna <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez Media Expert