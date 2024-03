Najlepsze smartwatche do 500 zł – dla kobiety, mężczyzny i dziecka

W 2007 r. powstał blog o nazwie Quantified Self. Jego twórcy propagowali pomiar możliwie wielu funkcji codziennego życia: od aktywności fizycznej poprzez różne parametry organizmu, po sen czy odżywianie. Wszystko to miało służyć zwiększeniu wydajności i optymalizacji czasu w taki sposób, aby wykorzystać go jak najproduktywniej. Środkiem pozwalającym na zbieranie odpowiednich danych byli wówczas pradziadkowie współczesnych smartfonów i raczkująca branża wearables, jak zbiorczo nazywano "ubieralną" elektronikę.