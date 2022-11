Najszybsze buty na świecie. Pozwolą chodzić z prędkością biegu

Moonwalkers na pierwszy rzut oka przypominają plastikowe wrotki lub sandały na kółkach. Jest to jednak wyjątkowo błędne wrażenie, ponieważ "najszybsze buty na świecie" wykorzystują kombinację sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby pomóc użytkownikowi poruszać się znacznie szybciej niż w typowych butach – i to bez konieczności biegania.

Ich użytkownik nie powinien mieć też większych problemów z zatrzymaniem. Wystarczy w odpowiedni sposób ułożyć piętę, by buty po prostu stanęły. Elektroniczny wielowarstwowy system ochrony hamulców pozwala korzystać ze schodów, wind i środków transportu publicznego bez obaw o upadek na twarz.

"Chodzisz tak, jak zwykle, a nasza sztuczna inteligencja dostosowuje się do ciebie" – wskazuje strona internetowa firmy Shift Robotics. "To nie jest jazda na łyżwach, to autentyczne chodzenie, więc nie trzeba uczyć się żadnych nowych umiejętności. Krzywa uczenia wynosi zazwyczaj poniżej 10 kroków. Aby przyspieszyć, wystarczy iść szybciej. Aby zwolnić, idziesz wolniej. Aby się zatrzymać, cóż, przestajesz iść" – wyjaśnia wyraźnie producent.