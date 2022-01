Największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Powstanie na Śląsku

Budowa największej w Polsce elektrowni słonecznej będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich, zakładający oddanie do eksploatacji elektrowni o mocy 37 MW zostanie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Drugi będzie budowany w późniejszym terminie. Zakłada on oddanie elektrowni o mocy około 60 MW. Całkowita moc budowanej elektrowni będzie więc wynosić niemal 100 MW.

- Wykorzystanie terenów poprzemysłowych należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych, to jeden z głównych kierunków budowy nowych zielonych mocy w miksie wytwórczym TAURONA. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie, dziś rozpoczynamy realizację inwestycji w Mysłowicach na znacznie większą skalę - mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia.

Do zbudowania pierwszej części największej w Polsce farmy fotowoltaicznej Tauron będzie potrzebował aż 94 tysięcy paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia będzie równa około 16 hektarom. Szacunkowo elektrownia będzie w stanie wyprodukować rocznie ok. 39 tys. MWh czystej energii, co pokryje roczne potrzeby około 16 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie ograniczy to emisję CO2 o ok. 30 tys. ton.