Niezwykły panel słoneczny. Produkuje prąd i ciepło

Panele słoneczne produkujące prąd i ciepło są nazywane modułami PVT (od angielskich słów photovoltaic thermal). Są one w stanie produkować prąd dzięki ogniwom fotowoltaicznym, a także ciepło, dzięki wykorzystaniu cieczy odbierającej z paneli ciepło.

W panelu PVT zabudowane są rury, przez które przepływa ciecz. Pobiera ona ciepło słoneczne, które pada na moduł, co pozwala na ogrzewanie wody użytkowej lub wody w instalacji grzewczej. Rozwiązanie to przynosi podwójne korzyści. Wynika to z tego, że w klasycznych modułach fotowoltaicznych wzrost temperatury powoduje spadek ich sprawności.