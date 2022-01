Problemy fotowoltaiki. Znalezienie instalatora graniczy z cudem

Podczas debaty EEC Trends 2022 osoby związane z branżą energetyczną podsumowywały to, co obecnie dzieje się na rynku oraz spekulowały, jak wyglądać będzie przyszłość OZE w Polsce. Jak wynika z relacji dziennikarzy Interii, branża spodziewała się wzrostu cen energii, ale nie tak dużych, jak ma to miejsce.