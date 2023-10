Największy magazyn energii w Europie. Rekord pobity

Harmony Energy Income Trust (HEIT) to brytyjski inwestor, który właśnie uruchomił największy bateryjny magazyn energii w Europie. Magazyn wybudowany w ramach projektu Bumpers pobił poprzedni rekord, który dzierżyła inna inwestycja HEIT, czyli magazyn zlokalizowany w Pillswood w Yorkshire.

Magazyn, który do tej pory cieszył się mianem największego w Europie, cechował się mocą na poziomie 98 MW i pojemnością 196 MWh. Nowo uruchomiony magazyn w Buckinghamshire przebija jego parametry nieznacznie. Jego moc to 99 MW, a pojemność - 198 MWh. Oprócz niego uruchomiony został też magazyn HEIT Little Raith o mocy 49,5 MW i pojemności 99 MWh, który zlokalizowany jest w Szkocji.