Narzędzie Wycinanie z nowymi funkcjami w Windows 11. Co dzięki temu zyskamy?

Narzędzie Wycinanie w systemie Windows 11 zyskuje coraz więcej funkcji, które znacząco zwiększają jego możliwości. Dzięki temu podstawowe narzędzie systemowe do robienia zrzutów ekranu staje się na tyle zaawansowane, że można zastanowić się, czy korzystanie z dodatkowego oprogramowania do przechwytywania obrazów jest w ogóle potrzebne.

Narzędzie Wycinanie, wykorzystywane do wykonywania zrzutów ekranu i ich późniejszej edycji, niedawno wzbogaciło się o wiele nowych, przydatnych funkcji - zwraca na to uwagę serwis MSPowerUser. Najnowszą z nich jest wyszukiwanie obrazem. Po wykonaniu zrzutu użytkownik może kliknąć odpowiedni przycisk w menu kontekstowym, aby automatycznie skorzystać z wyszukiwarki Bing w celu znalezienia w internecie podobnych elementów do tych na screenshocie. To kolejne ułatwienie po wprowadzonej rok temu funkcji rozpoznawania tekstu (OCR), która pozwala na łatwe kopiowanie tekstu ze zrzutów ekranu bez konieczności ręcznego przepisywania.

Wcześniej do Narzędzia Wycinanie w programie Insider dodano również obsługę emoji, które można dodawać do zrzutów ekranu oraz funkcję rozpoznawania kodów QR. Ta ostatnia funkcja jest szczególnie przydatna, gdy na przykład w dokumencie PDF czy w formie obrazka mamy do czynienia z kodem QR, którego nie można odczytać w prosty sposób. Należy jednak pamiętać, że kody QR nie zawsze są bezpieczne - podobnie jak skrócone linki, nie ujawniają one bezpośrednio docelowego adresu URL. Złośliwe kody QR stanowią rosnące zagrożenie, ponieważ mogą kierować użytkowników na strony phishingowe lub instalować złośliwe oprogramowanie.

Wyszukiwanie obrazem w Narzędziu Wycinanie jest dostępne w wersji aplikacji oznaczonej numerem v11.2404.39.0. Jako część systemu Windows 11, aplikacja ta jest regularnie aktualizowana wraz z systemem. Użytkownicy będą zatem sukcesywnie widzieć nowe funkcje, które zostaną wdrożone poprzez Windows Update, po wcześniejszych testach w programie Insider.

Z jakich innych aplikacji można skorzystać do robienia zrzutów z ekranu?

Mimo że Narzędzie Wycinanie staje się coraz bardziej funkcjonalne i dla wielu użytkowników wygodne, nie jest jedyną metodą na sprawne wykonywanie zrzutów ekranu w komputerach z systemem Windows. Istnieje wiele darmowych aplikacji firm trzecich, które mogą być bardziej odpowiednie w niektórych sytuacjach.