Ładujesz swoje gadżety w nocy? Lepiej tego nie rób

Często pojawiają się informacje o pożarach wywołanych na skutek samozapłonu telefonów, ponieważ to one są najpopularniejszymi urządzeniami. Niebezpieczeństwo stanowi jednak także inna elektronika.

W większości przypadków w dużej części urządzenia są wykonane z plastiku, a dodatkowo pozostawiane na drewnianych blatach czy meblach. To doskonałe środowisko do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.

W tym przypadku przedstawiciele Straży Pożarnej przypominają o dokładnym czytaniu instrukcji obsługi nie tylko co do użytkowania pojazdu, ale także co do ładowania akumulatorów. Producenci często zalecają dodatkowe działania mające zmniejszać ryzyko pożarów.