Nevomo gotowe do testów. Lewitujący pociąg ruszy na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu w pierwszym kwartale tego roku spółka Nevomo zakończyła budowę infrastruktury torowej na najdłuższym w Europie torze do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej. Polska firma prowadzi badania nad przełomową koleją o wysokiej prędkości, dzięki której podróż z Krakowa do Gdańska może skrócić się z obecnych ponad 5 godzin do zaledwie 40 minut.