Nie odłączasz laptopa od prądu? Możesz mu poważnie zaszkodzić

Laptopy stały się kluczowym narzędziem dla pracy biurowej ze względu na swoją mobilność. Możemy je zabrać w dowolne miejsce na świecie, oczywiście pod warunkiem, że bateria nie jest rozładowana. Niektóre osoby, niestety, mają tendencję do ciągłego trzymania laptopa podłączonego do sieci elektrycznej, co może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Z czasem laptopy zdominowały cały rynek komputerowy. Ze względu na ich lekkość, łatwość użytkowania i możliwość pracy praktycznie wszędzie, większość z nas zdecydowała się na właśnie takie urządzenia. Jednak, istnieje powszechny błąd, który wiele osób popełnia — pozostawianie laptopa podłączonego do prądu przez cały czas, co może negatywnie wpłynąć na żywotność baterii. Jakie są zasady dotyczące ładowania laptopa? Czy prowadzi to do dużych kosztów?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić hulajnogę elektryczną Sharp KS4-CEU?

Dlaczego warto odłączą laptop od prądu?

Częstotliwość ładowania laptopa zależy od wielu czynników, w tym od specyfikacji urządzenia i sposobu jego użytkowania. Laptopy gamingowe zazwyczaj wymagają częstszego ładowania niż komputery używane do podstawowych zadań biurowych. Niemniej jednak, wyznaczono jedną podstawową zasadę, której warto się trzymać: podłączaj laptop do zasilania, gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%.

Jeśli jesteś osobą, która rzadko odłącza laptop od ładowarki, warto zrewidować swoje nawyki. Chociaż ciągłe ładowanie przy wyłączonym sprzęcie nie generuje dużych kosztów energetycznych — około kilku groszy rocznie — może znacząco wpłynąć na kondycję akumulatora, która zużywa się szybciej przy ciągłym ładowaniu.

Długie ładowanie laptopa a kondycja baterii

Ładowanie laptopa przez dłuższy czas może prowadzić do spadku wydajności akumulatora. Tuż po osiągnięciu pełnego naładowania, poziom energii baterii spada naturalnie do około 95%. Problem pojawia się, gdy akumulator nie ma szansy na częściowe rozładowanie i zbyt długo pozostaje podłączony do prądu.