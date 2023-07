Nie popełnij błędu. Co zrobić gdy nie masz kapsułki do zmywarki?

Nie popełnij błędu. Co zrobić gdy nie masz kapsułki do zmywarki?

Kiedy nazbiera się już cały zlew brudnych naczyń, a ty nie masz już w czym zrobić sobie kawy, bo we wszystkich kubkach zaczynają rozwijać się zaskakujące naukowców formy życia, dobrze jest wepchnąć wszytko do zmywarki i przestać się tym przejmować. Co jednak jeśli nagle okaże się, że zabrakło tabletek z detergentem? Z tego tekstu dowiesz się, jak możesz zaradzić temu problemowi, a czego pod żadnym pozorem nie należy robić.

Oczywiście alternatywami jest też zmywanie ręczne albo wyprawa do sklepu po opakowanie nowych kapsułek, jednak nie o tym mowa. Sednem tego tekstu niech będzie to, co może być użyte jako środek czyszczący w zmywarce, a co w żadnym razie użyte być nie powinno. Oczywiście alternatywne sposoby mogą się okazać trochę mniej skuteczne niż użycie certyfikowanego detergentu, jednak w większości wypadków można za ich pomocą osiągnąć zadowalający efekt.

Czego na pewno nie powinniśmy dawać do zmywarki?

Napiszmy to na samym początku, by nie było wątpliwości. Niedopuszczalne jest wlewanie do zmywarki zwykłego płynu do ręcznego mycia naczyń. Płyn taki wytwarza duże ilości piany, która dosyć powoli zanika, przez co dodanie go do prania w zmywarce może spowodować istną lawinę piany, z którą urządzenie sobie nie poradzi. Niemal pewne jest, że piana taka wydostanie się na zewnątrz, powodując wypełnienie kuchni niechcianym bąbelkowym tsunami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Piana wytwarzana przez płyn do naczyń długo się utrzymuje, więc nawet jeśli piana nie wydostanie się na zewnątrz zmywarki, to po zakończeniu programu myjącego z pewnością znajdziesz ją w środku urządzenia. Konieczne w takiej sytuacji może okazać się ponowne uruchomienie programu, by przepłukać zmywarkę i jej zawartość, tym razem bez środka czyszczącego. Pamiętaj też, że nadmiar piany może doprowadzić do uszkodzenia zmywarki, które może nie kwalifikować się do naprawy zabezpieczonej gwarancją.

Czym zastąpię kapsułkę w zmywarce, jeśli muszę to zrobić?

Tak jak pisałem wcześniej, "domowej roboty" kapsułka czyszcząca może nie być tak efektywna, jak przetestowany i stworzony do tego celu produkt. Nie należy też korzystać z niej zbyt często, bo dostępne w sklepach tabletki czyszczące mają w swoim składzie też inne składniki, których domowym sposobem nie uzyskamy, na przykład inhibitory chroniące zmywarkę przed korozją.

"Awaryjną" kapsułkę do zmywarki stworzysz przy użyciu około 2-3 łyżeczek sody oczyszczonej (tak by wypełnić pojemnik na kapsułkę w około 3/4) oraz odrobina soli kuchennej i kwasku cytrynowego dla dodania świeżego zapachu. Według niektórych przepisów kwasek cytrynowy można zastąpić kroplą lub dwiema mydła w płynie, lub wcześniej wspomnianego płynu do mycia naczyń, jednak należy uważać, by z tym nie przesadzić właśnie ze względu na wzmożoną produkcję piany. Soda oczyszczona powinna pohamować pienienie się detergentu, lecz jeśli obawiasz się przedstawionego powyżej scenariusza, to możesz pozostać przy dodaniu do mikstury kwasku cytrynowego.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Gadżetomanii