Ukryta funkcja zmywarki. Przydaje się, a mało kto ją zna

Osadzająca się na szklankach, miskach i wszelkich innych elementach zastawy stołowej woda po myciu w zmywarce jest problemem z kilku powodów. Przede wszystkim – wyciągając najpierw naczynia z górnej półki, często polewamy wodą suche naczynia na najniższym poziomie . To sprawia, że zastawę trzeba ręcznie przecierać i w efekcie zmywarka zamiast oszczędzać czas, sprawia, że wymaga poświęcenia dodatkowego czasu. Zupełnie niepotrzebnie.

Często też podczas wyciągania naczyń z tego jednego z podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego może się zdarzyć, że zachlapiesz wodą ubrania, podłogę, szafki lub blaty kuchenne. W teorii nie jest to wielki problem, bo ów płyn jest czystą wodą – nie po to jednak korzysta się ze zmywarki, aby podczas jej używania, generować sobie dodatkowe zajęcie. Z problemem pozostającej na naczyniach wody można sobie poradzić opróżniając najpierw dolną szufladę zmywarki. Jest jednak dużo lepszy trik, aby rozwiązać ten problem.

Wcale nie trzeba szukać półśrodków w próbie rozwiązania problemu osadzającej się wody na naczyniach w zmywarce. Istnieje sposób, który można sprawdzić w niemal każdej zmywarce . Jak to zrobić? Przede wszystkim sprawdź, czy na bokach górnej szuflady twojej zmywarki są dodatkowe kółka . Zlokalizujesz je bez trudu, bowiem nie są one połączone z żadną prowadnicą.

Kiedy już uda ci się potwierdzić, że twoja zmywarka ma zestaw dodatkowych kółeczek, a więc możliwość regulacji wysokości górnej szuflady, opróżnij całą zmywarkę. Maksymalnie wysuń górną szufladę i delikatnie unieś ją ku górze trzymając z przodu . W tym momencie powinno się zwolnić przednie kółko. W kolejnym kroku (stabilnie trzymając szufladę) wyciągnij ją dalej do momentu, kiedy tylne kółko znajdzie się na końcu prowadnicy. Znów unieś szufladę z przodu u zwolnij je.

To już właściwie połowa sukcesu. Po zwolnieniu pierwszych dwóch kółek z szyny wystarczy, że zaczniesz wsuwać górną szufladę z powrotem – umieszczając na prowadnicy górne kółko (to, które zlokalizowałeś przed przystąpieniem do działania). Wsuwaj szufladę tak długo, aż na prowadnicę trafi drugie kółko.