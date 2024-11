Nie wiesz co na siebie założyć? Google ci w tym pomoże

Możesz mieć w swojej szafie nawet tysiąc ubrań, ale wiele z nich nie będzie dobrze komponować się z pozostałymi. Pewne elementy są przeznaczone na wyjątkowe okazje, niektóre świetnie sprawdzą się na szybkie wyjścia po zakupy, a inne to nieprzewidziane nabytki, które nie wpisują się w żadną kategorię. Wszystkie te ubrania są efektem twoich decyzji zakupowych. Czy oznacza to brak wyczucia stylu? Nie, to po prostu kwestia odkrycia, co idealnie do ciebie pasuje, a w tym przypadku nieocenioną pomoc oferuje wyszukiwarka Google.