Kod pocztowy w sklepie. Niewinna prośba czy niebezpieczna pułapka?

Zakupy są nieodłącznym elementem codzienności. Czasem odwiedzamy market, innym razem sklep budowlany czy drogerię. W niektórych z tych miejsc sprzedawcy pytają o kod pocztowy. Dla wielu to rutynowe pytanie, na które od razu odpowiadają. Ale czy warto się nad tym zatrzymać? Odpowiedź na to proste pytanie może mieć istotne skutki. Jakie są powody, dla których kasjerzy proszą o kod pocztowy? Jak można sobie z tym poradzić, jeśli nie chcemy go ujawniać? Oto kilka wskazówek.