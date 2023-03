Nie wyrzucisz urządzeń AGD przez 10 lat. Komisja Europejska ma to sposób

Komisja Europejska chce przedłużyć życie urządzeniom AGD i RTV. W mijającym tygodniu zaprezentowała wniosek przepisów prawa do naprawy. Zgodnie z nimi producenci pralek, telewizorów i odkurzaczy będą zmuszeni zadbać o ich naprawę nawet przez dekadę, a ich urządzenia mają mieć bliżej do serwisu, niż na śmietnik.

Naprawy pralek, lodówek, odkurzaczy i telewizorów to coraz mniej popularne rozwiązanie. Szwankujący sprzęt zazwyczaj wymieniamy na nowy, a serwis bierzemy pod uwagę jako coś tymczasowego. Szczególnie, że lśniące nowością urządzenia AGD i RTV oferują mniejsze zużycie energii elektrycznej. Takie podejście wydaje się więc rozsądne, ale ma istotny skutek uboczny.

Dlaczego urządzenia AGD warto naprawiać?

Poprzednicy nowych urządzeń AGD i RTV najczęściej z naszych domów trafiają na śmietnik i to zbyt wcześnie. Wiele z nich moglibyśmy naprawiać i używać przez kilka lat dłużej. Tymczasem łatwo nam się ich pozbyć i uczynić odpadem. Dla nas to tylko jedna pralka, ale w całej UE tworzymy potężną dawkę zanieczyszczeń.

Według danych Komisji Europejskiej rocznie elektrośmieci stanowią 35 milionów ton nowych odpadów, które przyczyniają się do emisji 261 milionów ton gazów cieplarnianych. Tego nie zrównoważymy bardziej energooszczędnymi urządzeniami, tylko ograniczaniem ilości elektrośmieci. Naprawy urządzeń AGD są nam potrzebne, niczym czyste powietrze.

Niepokojącą tendencję do piętrzenia się elektrośmieci, mają zmienić przepisy, które w minioną środę zaproponowała Komisja Europejska. Przewiduje on szereg środków, dzięki którym naprawy urządzeń AGD i RTV staną się popularne i tańsze. Ma to przedłużyć ich użytkowanie i ograniczyć ilość odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe.

Jak będzie działać prawo do naprawy?

Prawo do naprawy w UE zmieni dwie istotne rzeczy

producenci staną się zobowiązani do oferowania naprawy urządzeń przez okres od 5 do 10 lat od momentu sprzedaży, niezależnie od czasu w jakim oferują gwarancje

zostanie wprowadzony europejski standard jakości usług naprawczych

W przepisach pojawia się też wymóg zaistnienia internetowego portalu naprawczego oraz zobowiązanie producentów do informowania konsumentów na etapie sprzedaży o zakresie napraw, których może on dokonywać samodzielnie. W ten sposób serwis sprzętu AGD ma być tańszy oraz bardziej dostępny.

Jakich urządzeń dotyczy prawo do naprawy?

Prawo do naprawy będzie miało zastosowania dla urządzeń sprzedawanych w UE. Nie będzie istotne miejsce ich produkcji ani miejsce rejestracji producenta. Dotyczy głównie urządzeń z kategorii dużego i średniego AGD i RTV. Wśród nich znalazły się między innymi: pralki, suszarki, odkurzacze, a nawet telewizory.

Obecna propozycja nie przewiduje drobnej elektroniki. Wnioskodawca nie wyklucza jednak uwzględnienia w prawie do naprawy także smartfonów i tabletów. Co więcej, jest to realne na etapie ratyfikacji przepisów. Prawo do naprawy stanie się realne dopiero w momencie jego przyjęcia przez Parlament Europejski. To z kolei wymaga wcześniejszej ratyfikacji przez wszystkie państwa unijne. Proces ten potrwa około roku i przewiduje możliwość korekty wniosku.