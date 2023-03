Te telewizory jednak nie znikną. Znaleźli sposób na unijny "zakaz sprzedaży"

Samsung to jeden z niewielu producentów, którzy wciąż chcą produkować telewizory 8K i widzą w nich owoc naturalnego rozwoju rynku TV. Jeśli te urządzenia mają jednak oferować wysoką jakość obrazu, to praktycznie niemożliwe jest, by 65-calowy telewizor zużywał maksymalnie 112 W w domyślnym trybie, a 75-calowy – maksymalnie 141 W. Takie tymczasem limity ustanowiła Komisja Europejska. Samsung wymyślił jednak sposób na rozwiązanie tego problemu. Po prostu obszedł to nowe prawo.