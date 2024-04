Niemcy robią to lepiej. Powinniśmy brać od nich przykład

W kwestii magazynowania energii dla pojedynczych gospodarstw domowych w Polsce, zalecane są one głównie dla tych, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne przy swoich domach. Pomimo korzyści, koszty związane z zakupem takich urządzeń są stosunkowo wysokie, co sprawia, że mało kto decyduje się na taką inwestycję. Według informacji podanych przez Globenergia.pl, odwołując się do danych z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w październiku 2023 roku w Polsce zainstalowano ponad 10 tysięcy magazynów energii o łącznej mocy przekraczającej 100 MW. Tymczasem, w Niemczech sytuacja prezentuje się znacznie lepiej.